Nordea AM recrute deux gérants dans son équipe d’investissement responsable

Nordea Asset Management (NAM) a recruté Kasper From Larsen et Rachel Reutter en tant que gérants au sein de son équipe d’investissement responsable, pour renforcer son expertise en matière de climat et d’impact. L’équipe regroupe désormais quinze professionnels, dont huit gérants de portefeuille, ainsi que des spécialistes de l’impact et de l’engagement. Placée sous la direction de Thomas Sørensen et Henning Padberg, elle est implantée à Copenhague, Londres et Singapour.

Kasper From Larsen vient de Danske Bank Asset Management, où il occupait, ces onze dernières années, le poste de gérant de portefeuille. Tout au long de sa carrière, il s’est spécialisé dans des secteurs clés de la transition énergétique, notamment les services aux collectivités, les énergies renouvelables et les équipements industriels. Au sein de l’équipe Sustainable Thematic , il mettra son expertise au service des stratégies climat existantes et du développement de nouvelles stratégies.

Rachel Reutter a travaillé pendant treize ans chez JO Hambro Capital Management. Elle était gérante de portefeuille principale et pilotait un portefeuille actions concentré intégrant les critères ESG, ainsi qu’un processus détaillé d’engagement actionnarial. Chez Nordea AM, elle se concentrera sur les stratégies d’impact, dont le fonds Nordea 1 – Global Impact Fund.

Kasper From Larsen et Rachel Reutter seront rattachés à Thomas Sørensen et Henning Padberg, co-responsables de l’équipe Sustainable Thematic . Intégrée à l’équipe Fundamental Equities de NAM, ils bénéficient d’une plateforme mondiale de recherche sectorielle qui soutient à la fois les stratégies SustainableThematic et Sustainable STARS.

Lancée en 2008, cette expertise représente aujourd’hui plus de 18 milliards d’euros d’encours sous gestion, investis à travers une gamme de stratégies climat et impact, comprenant des portefeuilles de solutions climatiques et de transition ainsi que des stratégies d’impact plus larges et traditionnelles.