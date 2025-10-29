 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 193,01
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordea AM recrute deux anciens de Fidelity International
information fournie par Agefi Asset Management  29/10/2025 à 08:00

Nordea Asset Management (NAM) a recruté Lucette Yvernault et Marton Huebler, qui viennent de Fidelity International, pour renforcer son pôle de gestion systématique à Londres.

Lucette Yvernault rejoindra NAM en tant que responsable de l'équipe Systematic Fixed Income, tandis que Marton Huebler occupera le poste de gérant de portefeuilles senior.

Chez Fidelity International, Lucette Yvernault dirigeait le développement d’une activité pesant plusieurs milliards de dollars en tant que responsable des obligations systématiques.

Marton Huebler était de son côté gérant de portefeuilles chez Fidelity International, notamment dans le domaine des investissements obligataires quantitatifs. Il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de responsable de la recherche quantitative sur les obligations.

Lucette Yvernault sera rattachée à Asbjørn Trolle Hansen, responsable Multi Assets chez NAM.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue sur une note prudente avant la Fed et la "tech" américaine
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    * STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite

  • Un logo de Mercedes-Benz à Bruxelles
    Mercedes-Benz: L'Ebit chute de 70% au 3e trimestre avec la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:47 

    Mercedes a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en ... Lire la suite

  • KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.10.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank