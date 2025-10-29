Nordea AM recrute deux anciens de Fidelity International

Nordea Asset Management (NAM) a recruté Lucette Yvernault et Marton Huebler, qui viennent de Fidelity International, pour renforcer son pôle de gestion systématique à Londres.

Lucette Yvernault rejoindra NAM en tant que responsable de l'équipe Systematic Fixed Income, tandis que Marton Huebler occupera le poste de gérant de portefeuilles senior.

Chez Fidelity International, Lucette Yvernault dirigeait le développement d’une activité pesant plusieurs milliards de dollars en tant que responsable des obligations systématiques.

Marton Huebler était de son côté gérant de portefeuilles chez Fidelity International, notamment dans le domaine des investissements obligataires quantitatifs. Il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de responsable de la recherche quantitative sur les obligations.

Lucette Yvernault sera rattachée à Asbjørn Trolle Hansen, responsable Multi Assets chez NAM.