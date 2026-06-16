Nordea AM : le fonds Empower Europe dépasse 850 millions d'euros d'encours

(Zonebourse.com) - Un an après son lancement, le fonds Nordea 1 - Empower Europe de Nordea Asset Management (NAM) franchit le cap des 850 millions d'euros d'actifs sous gestion, porté par une demande importante de la part des investisseurs.

Cette étape marque le premier anniversaire d'une stratégie fondée sur une conviction forte : la recomposition stratégique de l'Europe constitue une tendance de long terme et la recherche d'une plus grande autonomie énergétique, industrielle et sécuritaire redessine durablement le paysage économique et financier du continent.

"Au cours des douze derniers mois, cette conviction n'a cessé de se renforcer. La sécurisation des approvisionnements énergétiques, le renforcement des capacités industrielles européennes ainsi que les investissements dans la défense et la cybersécurité se sont imposés comme des priorités stratégiques à travers l'Europe, passant du statut d'objectifs de long terme à celui d'impératifs immédiats", souligne le gestionnaire d'actifs.

Le fonds s'articule autour de trois thèmes d'investissement au coeur de cette transformation :

- la résilience énergétique, à travers des entreprises contribuant à la production et à la maîtrise de l'énergie en Europe ;

- la réindustrialisation, via des sociétés bénéficiant du rapatriement des capacités de production sur le continent ;

- et la défense et la cybersécurité, au travers d'acteurs participant au renforcement des capacités de défense et de sécurité numérique européennes.

La stratégie Empower Europe se distingue par une approche fondée sur une sélection rigoureuse des entreprises. Plutôt que de rechercher une exposition large au marché, l'équipe de gestion privilégie une analyse fondamentale approfondie afin d'identifier les sociétés les mieux positionnées pour bénéficier de ces évolutions structurelles.

Environ la moitié du portefeuille est ainsi investie dans des petites et moyennes capitalisations européennes, souvent méconnues des investisseurs mais directement exposées aux grandes transformations à l'oeuvre sur le continent.

Cette expertise repose notamment sur les 35 années d'expérience de l'équipe Fundamental Equities de NAM dans la gestion des actions européennes.

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