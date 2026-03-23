information fournie par Agefi Asset Management • 23/03/2026 à 08:00

Nordea AM désigne une responsable pour les marchés privés

Nordea Asset Management a nommé Stina Rathsach Andersen responsable des marchés privés. L’intéressée succédera, le 13 avril, à Kasper Elmgreen qui dirigeait l’activité temporairement après le départ de Lea Vaisalo, partie rejoindre Vellic comme directrice des investissements.

Stina Rathsach travaille au sein de Nordea AM depuis dix ans. Elle était dernièrement responsable des expositions illiquides.

L'Agefi