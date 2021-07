Non, les perspectives de rendements des produits ESG ne sont pas moins bonnes que les autres

Simon Lue-Fong est responsable de l'obligataire chez Vontobel. (crédit photo : DR)

Tribune libre. Par Simon Lue-Fong, Responsable de l'obligataire chez Vontobel

L'investissement ESG a récemment fait l'objet de violentes critiques estimant qu'il constitue une proposition de valeur peu attrayante pour les investisseurs. Les actifs verts auraient ainsi tendance à sous-performer les actifs bruns, les produits ESG performants bénéficiant d'un faible coût du capital qui se traduirait inévitablement par des rendements plus faibles à long terme. En outre, ces critiques lient le potentiel de rendement des produits ESG aux aléas du sentiment des consommateurs, qui varie en fonction de l'actualité concernant le changement climatique.

Toutefois, aucun de ces points de vue ne résiste à l'examen des faits.

Examen objectif

Tout d'abord, les rendements attendus diffèrent des rendements réalisés, de sorte que les arguments précités ne valent que sur des marchés parfaits bénéficiant d'une information parfaite. Or nous intervenons sur des marchés imparfaits à partir d'informations incomplètes, ce qui offre à l'investissement ESG de nombreuses opportunités de surperformance. Cependant, l'exploitation de ces opportunités nécessite une gestion active, par opposition à une réplication mécanique du marché fondée sur une approche statique. En outre, si le potentiel de rendement des produits ESG dépend réellement du sentiment des investisseurs - qui évolue au gré de l'actualité concernant le changement climatique -, la gestion active a l'avantage de pouvoir surpondérer ou sous-pondérer les titres ESG de manière opportune.

Détecter les étoiles montantes de l'univers ESG

Plus important encore, il faut tenir compte de l'aspect transitoire des approches ESG. Dans ce domaine, chaque entreprise progresse à son rythme, et les acteurs en mesure d'identifier les trajectoires ESG prometteuses ont accès à un potentiel de rendement important. Les entreprises qui affichent une gestion ESG efficace attirent des capitaux et voient leur coût du capital baisser. La hausse des actions et obligations qui en résulte se traduit par des plus-values considérables pour les investisseurs qui ont détecté de manière précoce les signes d'une bonne gestion ESG. En revanche, les entreprises peu performantes dans ce domaine sont vouées à sous-performer les leaders ESG.

Les entreprises de qualité attireront toujours les investisseurs

Selon les critiques ci-dessus, la baisse du coût du capital liée à une bonne gestion ESG pénaliserait les investisseurs. Ces derniers devraient dès lors privilégier les actifs bruns, dotés d'un potentiel de rendement financier nettement plus élevé. Ce point de vue néglige le fait que les engagements de capitaux à long terme ne sont pas motivés exclusivement par l'ampleur des rendements absolus, mais plutôt par la qualité de ces rendements. Étant donné qu'ils supposent une plus grande volatilité, des rendements attendus plus importants fondés sur un coût du capital plus élevé vont de pair avec des risques accrus. Pour les investisseurs, le critère ultime est la rémunération de chaque unité de risque. Il convient également de noter que réduire le coût du capital en attirant un volume élevé d'investissements permet de garantir la pérennité des activités de l'entreprise. La capacité de lever des capitaux à faible coût autorise en outre la multiplication des investissements, ce qui rend les projets plus évolutifs et plus rentables. À l'inverse, les entreprises offrant un haut rendement pour un risque élevé ne sont pas à l'abri d'une faillite. En les excluant de leur portefeuille, les investisseurs éliminent ce risque à moyen terme. N'oublions pas que certaines entreprises, à l'instar d'Amazon et Apple, ne cessent de s'améliorer. En définitive, les entreprises performantes (en matière d'ESG) attireront toujours les investisseurs - en raison d'un coût du capital plus faible et malgré la hausse du prix des actions.

Les motivations des investisseurs ont changé

La gestion des investissements connaît une puissante transformation qui renforcera l'investissement éthique aux dépens du capitalisme froid et concentré sur la maximisation du profit. Les investisseurs ne recherchent plus des rendements à tout prix. Désormais, la gestion des investissements est façonnée par une nouvelle génération soucieuse de préparer l'avenir et jugaent de la qualité d'un investissement à travers le prisme des enjeux ESG. Par conséquent, le processus d'investissement ne repose plus sur des décisions binaires fondées sur la perspective de rendements absolus mais est devenu plus nuancé et intègre des considérations d'éthique, de risque et de rendement pour un avenir meilleur.