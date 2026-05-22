Nomura ne table plus sur des baisses de taux de la Fed en 2026, les risques d'inflation persistant

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Nomura s'est joint à un nombre croissant de sociétés de courtage qui s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt inchangés en 2026, invoquant une inflation persistante et un scepticisme quant à la volonté des décideurs politiques de se rallier à des baisses de taux. Les responsables de la Fed s'inquiètent de plus en plus que la guerre en Iran ne vienne aggraver les pressions inflationnistes, et un nombre croissant d'entre eux se montrent ouverts à une hausse des taux d'intérêt si nécessaire, laissant entrevoir un contexte politique plus restrictif pour le futur président Kevin Warsh.

Nomura, qui prévoyait auparavant des baisses de 25 points de base en septembre et en décembre, a déclaré dans une note du 21 mai que les pressions à la hausse sur les prix liées à la guerre en Iran et à l'aggravation de la pénurie mondiale de puces mémoire se répercutent sur les prix à la consommation et maintiennent l'inflation à un niveau élevé.

Des courtiers tels que Morgan Stanley et Barclays ont exclu toute baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed cette année, invoquant le frein que représente la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient et l'effet stimulant des fortes dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle.

Kevin Warsh , qui doit prêter serment vendredi en tant que président de la Fed, a laissé entendre lors de son audition de confirmation qu'il restait favorable à des baisses de taux compte tenu de ses perspectives économiques.

Si une forte croissance, une inflation élevée et des conditions financières accommodantes pourraient à terme justifier des hausses de taux, Nomura ne s'attend pas à des hausses à court terme. Toutefois, "les données récentes et les commentaires de la Fed nous rendent sceptiques quant à sa capacité à convaincre une majorité des membres du FOMC de soutenir des baisses de taux", a déclaré Nomura.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 58 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base d'ici la fin de l'année. La prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine est prévue les 16 et 17 juin 2026.