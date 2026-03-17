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Nomura : Christian Ahrling nommé directeur des ventes de produits de taux pour l’Europe continentale
information fournie par AOF 17/03/2026 à 12:22

(AOF) - Nomura annonce l’arrivée de Christian Ahrling en tant que directeur des ventes de produits de taux pour l’Europe continentale. Basé à Paris, il reportera à Filippo Zorzoli et Darren Shames, ainsi que localement à Hiroki Kanazawa. A ce titre, il sera chargé du développement de la franchise Rates Sales en Europe continentale, en coordination avec les équipes locales et régionales, afin de soutenir la croissance de la plateforme Global Markets de Nomura en EMEA.

Christian Ahrling dispose de plus de 25 ans d'expérience en banque d'investissement. Il a notamment passé dix ans chez Bank of America en tant que co-head of EU Rates Sales, après huit ans chez Barclays et huit ans chez Deutsche Bank.

Nomura est un groupe mondial de services financiers doté d'un réseau intégré de plus de 30 pays et régions. En connectant les marchés de l'Est et de l'Ouest, Nomura répond aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions à travers ses trois divisions commerciales : vente au détail, société de gestion et vente en gros (marchés mondiaux et banque d'investissement).

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