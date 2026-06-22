Nomura AM recrute un responsable des clients institutionnels au Royaume-Uni

Nomura AM poursuit ses ambitions à l’international . La filiale de gestion d’actifs du groupe financier japonais Nomura a annoncé la nomination de James Fouracre au poste de responsable des clients institutionnels au Royaume-Uni. Basé à Londres, il sera chargé de diriger la stratégie de distribution auprès des clients institutionnels britanniques.

James Fouracre sera notamment rattaché à Douglas Stewart, responsable de la distribution pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) : «Sa nomination reflète l’engagement de notre société à étendre notre présence institutionnelle au Royaume-Uni, pilier de notre stratégie de croissance à l’horizon 2030» , assure Douglas Stewart.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, James Fouracre a passé plus de trois ans dans la société d’investissement Ruffer. Dans la société, il a occupé le poste de responsable des régimes à cotisations définies avant d’élargir ses responsabilités à la stratégie mondiale de conseil et à l’offre de retraite. Auparavant, il a également passé près de 8 ans chez HSBC AM, couvrant à la fois les marchés mondiaux et britanniques.

Bastien Boname