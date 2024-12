Nominations en série chez Amundi

Selon Amundi, ces évolutions "vont notamment renforcer l'accent mis sur les clients, soutenir le développement dans les régions et segments de marché à forte croissance et poursuivre la transformation de l'entreprise".

Au sein du comité exécutif, Eric Bramoullé est nommé directeur général d'Amundi au Royaume Uni. Alice de Bazin est nommée directrice générale de CPR Asset Management et Gilles Cutaya directeur Marketing et Produits. Gabriele Tavazzani est pour sa part nommé directeur du Développement des Joint-Ventures.

Céline Boyer-Chammard, directrice de la Transformation Durable et de l'Organisation, supervisera désormais également la ligne Métier Marketing et Produits. Cinzia Tagliabue est nommée directrice générale d'Amundi en Italie.

(AOF) - Amundi annonce une série d’évolutions dans sa gouvernance, "afin d’amplifier sa croissance et son développement". Au sein du comité de direction générale, Fannie Wurtz, directrice du pôle Distribution & Banques Privées et des métiers ETF & Gestion Passive, supervisera désormais également les activités d’Amundi en Asie. Olivier Mariée, directeur des Joint-Ventures, supervisera désormais également les Réseaux Partenaires Internationaux.

