Nominations chez Vinci

Il débute sa carrière chez PwC avant de rejoindre Vinci en 2012 au sein de l'équipe des financements structurés de Vinci Concessions. En 2014, il intègre l'équipe Développement de Vinci Airports en tant que responsable de projet puis il devient directeur administratif et financier de Vinci Airports en 2018.

Pour sa part, Rémi Maumon de Longevialle est nommé directeur général de Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports.

(AOF) - Le groupe Vinci annonce la nomination de deux directeurs généraux chez Vinci Autoroutes et Vinci Airports. Sabine Granger est nommée directrice générale de Vinci Autoroutes. Elle a été nommée directrice générale d’ASF (Autoroutes du Sud de la France) par le conseil d’administration de la société tenu le 4 février 2025. Elle a effectué toute sa carrière au sein du groupe Vinci d’abord en finances au sein des branches construction et énergie avant de rejoindre en 2012 Vinci Airports.

