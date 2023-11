Nomination de Rudolph Hidalgo en qualité de Directeur Général Adjoint Groupe de METabolic EXplorer dans le cadre de son plan de transformation stratégique

Travaillant directement avec Benjamin Gonzalez, Président du Conseil d’administration et Directeur général de METabolic EXplorer, Rudolph Hidalgo, en tant que Directeur Général Adjoint Groupe aura pour mission clé au sein de la direction générale de METabolic EXplorer d’accompagner l’exécution du plan de transformation du Groupe initié en 2021, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance tout en renforçant l’efficacité opérationnelle. Sa riche expérience dans l’accompagnement au changement et la mise en œuvre de stratégies gagnantes sera essentielle pour atteindre ces objectifs dans un contexte de marché fortement concurrentiel et impacté notamment par la hausse des prix de l’énergie et du sucre en Europe.