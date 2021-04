Daix (France), le 19 avril 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) a le plaisir d'annoncer la nomination de Martine Zimmermann comme administratrice indépendante de son Conseil d'Administration. A ce titre, elle remplacera Nawal Ouzren, qui a démissionné du Conseil d'Administration pour se consacrer pleinement à la croissance de Sensorion. La nomination de Martine Zimmerman sera soumise aux actionnaires pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale d'Inventiva.



Forte de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique, Martine Zimmermann est actuellement Directrice Générale Adjointe et Responsable des affaires réglementaires internationales d'Alexion Pharma International depuis juin 2016. Tout au long de sa carrière, elle a développé une expertise en tant que Responsable des affaires réglementaires dans des petites structures comme des grands groupes pharmaceutiques, occupant divers postes à responsabilité aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie-Pacifique. Elle a eu l'occasion de travailler sur toutes les phases de développement de médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques, l'amenant à dialoguer avec les autorités réglementaires de marchés clés, notamment avec la FDA américaine (U.S. Food and Drug Administration), l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la PMDA Japonaise (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency).