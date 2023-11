Nomination de Maria Wiltz en qualité de Directrice en charge de la Stratégie Business Development Groupe

Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023, 18h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer leader de la fermentation industrielle pour la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce la nomination de Maria Wiltz au poste de Directrice en charge de la stratégie Business Development Groupe à compter du 14 novembre 2023.



Une nomination pour accompagner la dynamique de transformation



Rattachée à Rudolph Hidalgo, Directeur général adjoint de METabolic EXplorer, Maria Witz, en sa qualité de Directrice en charge de la stratégie Business Development groupe, membre du comité exécutif, supervisera les équipes Business Development Animal Nutrition et Consumer Care de METabolic EXplorer dans le cadre des enjeux de la transition écologique et des exigences de naturalité et de durabilité.

Maria Wiltz aura pour mission d’accélérer la création de valeur dans les activités qui constituent le plan d’activité court, moyen, et long terme, notamment par la mise en œuvre du CDMO (contract development manufacturing organization). Maria jouera par ailleurs, un rôle essentiel dans le déploiement de la vision stratégique du Groupe en négociant les contrats commerciaux et en augmentant les performances de la chaine de valeur.