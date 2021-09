Nomination de Lorenzo Larini, Directeur Général d'Ipsos en Amérique du Nord

Paris, 14 septembre 2021 - Ipsos a annoncé aujourd'hui la nomination de Lorenzo Larini en tant que Directeur Général d'Ipsos en Amérique du Nord, succédant à Pierre Le Manh, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Didier Truchot a affirmé : « Nous sommes ravis d'accueillir Lorenzo chez Ipsos. Il apporte une vaste expérience dans les domaines de la recherche et du conseil et possède une expertise reconnue dans l'utilisation des données et de la technologie au service de l'optimisation de la performance des entreprises. Sa capacité à établir de forts partenariats avec ses clients lui permettra de les aider à anticiper les évolutions permanentes des technologies et des marchés. Ce sont autant de compétences uniques qui constituent un atout primordial pour Ipsos. »

Lorenzo dispose d'un parcours de plus de vingt ans dans le secteur de l'information sur la technologie. Il a occupé des fonctions au plus haut niveau de direction chez Gartner avant de rejoindre Ipsos. Lorenzo a dirigé l'activité de Conseil en Amérique du Nord et a été Vice-Président des « Programmes Exécutifs » au niveau global, dédiés à soutenir la performance des Directeurs des Systèmes d'Information et de leurs équipes, au travers d'outils, d'analyses et de d'informations spécialisées. Lorenzo est basé dans les bureaux d'Ipsos à New York.

Lorenzo Larini commente : « Depuis plus de 40 ans, Ipsos est un partenaire fiable de nombreuses organisations et institutions dans le monde, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins l'acteur le plus innovant du secteur des études. Alors que la technologie touche de plus en plus nos vies au quotidien, les attentes des consommateurs, des citoyens et des employés ne cessent d'évoluer. Ipsos se trouve dans une position unique pour aider les organisations à agir avec confiance, vitesse et intelligence. »

Détails biographiques :

Lorenzo Larini est né en 1974 en Toscane. Il est marié et père d'une fille. Il a vécu et travaillé dans plusieurs pays, dont l'Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Avant de rejoindre Gartner, Lorenzo a assuré des fonctions de Gestion de Produit et d'Ingénieur Informaticien.

Il a étudié l'Ingénierie Informatique à l'Université de Pise en Italie.

À PROPOS D'IPSOS

Ipsos est le troisième institut de sondage au monde, présent dans 90 marchés et comptant plus de 17 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s'appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d'aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté sur Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L'entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

