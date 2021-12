Nomination de Laurent Lemaire au poste d’Executive Vice President Finance & Administration

plus de 30 ans d’expérience de direction financière

une expertise élargie dans l’IT, la structuration et l’international

mission : animer, coordonner et optimiser la stratégie financière, immobilière et d’expansion internationale pour accélérer la croissance rentable



Laurent Lemaire, EVP Finance et Administration, commente :

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe ORPEA et ses équipes dont la qualité est reconnue dans le secteur. Je tiens à remercier la Direction Générale et le Conseil d’Administration pour leur confiance et mettrai toute mon expérience pour accélérer la dynamique de croissance rentable internationale. ORPEA répond parfaitement à mes ambitions : un groupe avec une culture forte, des équipes expertes, une stratégie immobilière unique et une forte accélération de la croissance internationale. »



