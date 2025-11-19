 Aller au contenu principal
Nomination d'un nouveau Directeur Financier et Digital chez BIC
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:03

BIC annonce la nomination de Grégory Lambertie au poste de Directeur Financier et Digital à compter du 5 janvier 2026. Il supervisera la finance globale, les opérations de fusions & acquisitions ainsi que les systèmes d'information, et siègera au Comité Exécutif.

Basé à Clichy, il apporte plus de 20 ans d'expérience à des postes de responsabilité en finance, avec une expertise en croissance stratégique, transformation financière et marchés de capitaux, pour accompagner la prochaine phase de croissance durable du groupe.

BIC et son Comité Exécutif remercient par ailleurs Chris Dayton, Vice-Président en charge de la planification et de l'analyse financière, pour avoir assuré l'intérim au poste de Directeur Financier durant la période de transition.

