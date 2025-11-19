Nomination d'un nouveau Directeur Financier et Digital chez BIC
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 18:03
Basé à Clichy, il apporte plus de 20 ans d'expérience à des postes de responsabilité en finance, avec une expertise en croissance stratégique, transformation financière et marchés de capitaux, pour accompagner la prochaine phase de croissance durable du groupe.
BIC et son Comité Exécutif remercient par ailleurs Chris Dayton, Vice-Président en charge de la planification et de l'analyse financière, pour avoir assuré l'intérim au poste de Directeur Financier durant la période de transition.
Valeurs associées
|47,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
A lire aussi
-
Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mercredi un bénéfice net annuel de 88 millions d'euros - son premier depuis 2019 - au cours de son exercice décalé 2024-2025, signe selon le groupe de son redressement financier depuis son rapprochement avec ... Lire la suite
-
L'éleveur Bertrand Venteau a été élu mercredi président de la Coordination rurale, avec le soutien de l'aile dure du syndicat agricole contestataire, battant la sortante Véronique Le Floc'h au terme d'un congrès tendu à Auch (Gers). "Le plus dur est devant nous. ... Lire la suite
-
"Levons-nous ensemble": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a appelé mercredi à ce que "la révolte face au narcotrafic soit durable" avant une marche blanche prévue samedi pour dire "stop". Le maire divers gauche de Marseille, ... Lire la suite
-
par Anastasiia Malenko et Tom Balmforth Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer