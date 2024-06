Nomination d’un co-administrateur judiciaire

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la désignation de Philippe JEANNEROT en qualité co-administrateur judiciaire.



Me JEANNEROT avait été désigné par le Tribunal de Commerce de Vesoul en qualité d’administrateur provisoire pour répondre aux dysfonctionnements de la gouvernance de l’entreprise. (Cf CP du 10 juin 2024).



Le Tribunal de Commerce de Vesoul a estimé essentielle la poursuite de la mission de Me JEANNEROT dans le cadre de la procédure de sauvegarde de GAUSSIN SA. Dans son jugement du 19 juin 2024, le Tribunal a donc désigné un co-administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, en la personne de la SELARL AJRS, représentée par Me Philippe JEANNEROT.



Me JEANNEROT mènera sa mission aux cotés de Me Charles-Henri CARBONI, administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Vesoul. (Cf. CP du 3 avril 2024)