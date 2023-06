Nomination d’Inma Casero comme administratrice indépendante Approbation de toutes les autres résolutions lors de l’assemblée générale du 15 juin

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, annonce que toutes les résolutions présentées à son Assemblée générale mixte, qui s’est tenue le 15 juin à Cesson-Sévigné, ont été validées .

Les actionnaires ont en particulier approuvé (à 99,7% des votes exprimés) la nomination de Madame Inma Casero en qualité d’administratrice du Groupe. Le mandat de Pascal Portelli ayant par ailleurs été renouvelé, le Conseil d’administration de Broadpeak comprend désormais deux membres indépendants, au sens du code Middlenext, sur un total de sept membres.

Inma Casero apporte au Groupe une solide expérience en matière de développement organisationnel et de direction d’équipes à forte diversité culturelle, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Europe et en région Asie-Pacifique. Diplômée en droit et business administration à l’Université de Castille – La Manche (Espagne) et en organizational leadership à la Harvard Business School (États-Unis), Inma Casero est aujourd’hui Directrice adjointe Groupe des Ressources Humaines chez Capgemini, qu’elle a rejoint en 2012.