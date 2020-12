Nomination d'Hedi Ben Brahim au poste de Président-Directeur Général de Transgene

Strasbourg, France, le 3 décembre 2020, 18 h 00 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que le Conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui et a approuvé la nomination d'Hedi Ben Brahim en tant que Président-Directeur général de Transgene à compter du 1er janvier 2021. Hedi Ben Brahim est membre du Conseil d'administration de Transgene depuis mai 2019 et succède à Philippe Archinard, Président-

Directeur général de Transgene depuis 2005. Philippe Archinard reste membre du Conseil d'administration de Transgene.



.../...