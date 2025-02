Nomination chez Société Générale

(AOF) - Société Générale annonce la nomination de Lubomira Rochet en tant que directrice générale adjointe en charge des activités de Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances et du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier). Elle rejoindra le groupe en avril 2025 et sera membre du comité exécutif.

Elle aura pour mission d'accompagner Slawomir Krupa, directeur général du groupe Société Générale, dans la supervision des activités de Banque de détail en France (réseau SG, BoursoBank), Banque Privée et Assurances d'une part, et des fonctions relevant du Chief Operating Office du Groupe (technologie, achats, immobilier) d'autre part.

Lubomira Rochet a occupé au cours de sa carrière des postes stratégiques dans les secteurs de la technologie, des activités digitales et des activités retail.

De 2003 à 2007, elle a été responsable de la stratégie chez Sogeti (Capgemini). Elle a ensuite dirigé l'innovation et les start-ups en France pour Microsoft de 2008 à 2010.

En 2010, elle rejoint l'agence de marketing digital Valtech et en devient Directrice générale en 2012. De 2014 à 2021, elle pilote la transformation digitale de L'Oréal en tant que Chief Digital Officer et membre du Comité exécutif.

Depuis 2021, elle était Partner chez JAB Holding Company LLC. Lubomira a par ailleurs exercé un mandat d'administratrice indépendante au sein du Conseil d'administration de Société Générale de 2017 à 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS