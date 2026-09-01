Nokia va ouvrir un centre R&D dédié à l'IA en Arabie saoudite

Nokia a annoncé mardi l'ouverture d'un nouveau centre de recherche et développement (R&D) à Riyad (Arabie saoudite) dédié au développement de logiciels d'automatisation pour les réseaux pilotés par l'intelligence artificielle (IA), avec l'objectif de permettre aux infrastructures télécoms de pouvoir s'auto-configurer et s'auto-réparer.

Dans un communiqué, l'équipementier finlandais explique que le site se spécialisera dans la gestion et l'orchestration des services (SMO), les réseaux auto-organisés (SON), ainsi que dans les technologies Autopilot et rApps visant l'automatisation et l'efficacité énergétique.

Il est prévu que ses équipes développent des fonctionnalités basées sur l'IA à destination des fournisseurs de services de communication et des entreprises en Arabie saoudite, tout en explorant le développement de technologies 6G nativement conçues autour de l'IA.

Le lancement de ce site estampillé "Made in Arabie saoudite" fait suite à un accord annoncé plus tôt cette année entre le Ministère saoudien des communications et des technologies de l'information et le directeur général de Nokia, Justin Hotard.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des ambitions établies par le royaume dans le cadre de son plan de diversification économique baptisé "Saudi Vision 2030".