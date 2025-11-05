Nokia va moderniser le réseau de SoftBank au Japon
Cet accord prévoit la modernisation de l'infrastructure réseau existante et l'extension de la couverture 5G autonome grâce à la gamme de solutions AirScale de Nokia. Le déploiement concernera l'ouest du Japon.
Nokia déploiera ses solutions de réseau d'accès radio (RAN) AirScale à faible consommation énergétique, intégrant les dernières radios MIMO massives Habrok et les équipements de bande de base AirScale.
'Ces solutions, basées sur la technologie système sur puce ReefShark, offriront des performances, une couverture et une capacité ultra-élevées, tout en garantissant une efficacité énergétique optimale' indique le groupe.
Le déploiement comprend également la solution MantaRay de Nokia, basée sur l'intelligence artificielle.
' Nos solutions, dotées de capacités d'intelligence artificielle, offrent des performances inégalées et une efficacité énergétique de pointe, contribuant ainsi à l'évolution vers les réseaux 5G avancés ', a déclaré Mark Atkinson, responsable des réseaux d'accès radio chez Nokia.
