Nokia: va moderniser le réseau BBIX au Japon

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que BBIX, un des principaux points d'échange Internet au monde, a choisi la technologie de routage IP de Nokia pour mettre à niveau son réseau vers 400GE afin de répondre à la demande croissante de trafic de données.



Une fois déployé, BBIX permettra non seulement d'augmenter la capacité, mais aussi d'améliorer la stabilité, la flexibilité et la fiabilité des opérations réseau de BBIX, ce qui se traduira par des services de qualité supérieure pour ses clients.



BBIX déploiera le routeur d'interconnexion Nokia 7220 (IXR) qui exécute le système d'exploitation réseau Nokia SR Linux (NOS), ce qui permettra à BBIX de garantir une interconnexion réseau de haute qualité même si le nombre de clients à haut débit continue d'augmenter. Le déploiement débutera au Japon cette année et sera ensuite étendu à d'autres marchés, notamment à Singapour.



Hideyuki Sasaki, président-directeur général de BBIX, a déclaré : ' La solution de Nokia offre les capacités sophistiquées dont nous avons besoin pour gérer un trafic à volume élevé tout en maintenant une qualité de service exceptionnelle. '



Kent Wong, vice-président et responsable des réseaux IP pour la région Asie-Pacifique chez Nokia, a déclaré : ' Nous sommes ravis de travailler avec BBIX pour mettre à niveau son réseau avec notre IXR 7220 qui exécute le NOS SR Linux pour aider notre client à améliorer son efficacité opérationnelle tandis que ses clients bénéficient d'un réseau extrêmement évolutif et à l'épreuve du temps. '





