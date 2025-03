Nokia: va développer un réseau fibre pour POST information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que POST Luxembourg va être le premier opérateur européen à migrer vers un réseau fibre autonome et compatible avec l'IA.



POST Luxembourg (POST) déploiera le contrôleur d'accès Lightspan de Nokia et la plate-forme d'automatisation Altiplano pour établir le premier réseau de fibre optique autonome à l'échelle nationale.



Le contrôleur d'accès Nokia Altiplano va permettre d'améliorer et à rationaliser les opérations du réseau, à réduire les coûts et à améliorer la prestation de services, précise le groupe.



' Alors que POST passe à un réseau 100 % fibre optique d'ici 2030, nous optimisons l'efficacité, la capacité et la disponibilité de notre réseau d'accès fibre optique ', déclare Pierre Scholtes, responsable des réseaux télécoms chez POST Luxembourg.



' Face à la complexité croissante des réseaux, les opérateurs ont besoin de solutions capables de favoriser l'automatisation, de simplifier la gestion et de réduire les dépenses d'exploitation ', a déclaré Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia.





