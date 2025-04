Nokia: va développer les centres de données de ResetData information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:56









(CercleFinance.com) - Nokia a été choisi par le fournisseur de cloud australien ResetData pour développer les centres de données ' AI Factory ' à travers l'Australie.



'La solution IP de Nokia offrira la vitesse et la fiabilité requises pour une performance sans perte et à faible latence pour ResetData qui vise une augmentation de 19 % de son activité cloud d'une année sur l'autre' indique Nokia.



Les usines d'IA de ResetData avec refroidissement par immersion liquide sont jusqu'à 10 fois plus efficaces que les conceptions traditionnelles et peuvent réduire les coûts du cloud de 40 % et les émissions de 45 % pour offrir des opérations de cloud d'IA plus durables, explique le groupe.



' Combinant vitesse, capacité et fiabilité avec rentabilité et durabilité, Nokia IP est un choix de premier ordre pour les centres de données les plus modernes et les plus sécurisés du monde. Nous sommes ravis de nous associer à ResetData pour fournir la première IA souveraine à l'échelle de l'Australie ', a déclaré Vach Kompella, vice-président principal et directeur général des réseaux IP chez Nokia.





