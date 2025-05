Nokia: va développer le réseau de Cybernet au Pakistan information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Nokia a signé un accord avec Cybernet le premier fournisseur de fibre optique au Pakistan. Le groupe va utiliser la solution de transport optique de Nokia pour son nouveau réseau de câbles à fibre optique (OFC) longue distance.



Conçue pour fournir 1,2 térabits par seconde (Tbit/s) par longueur d'onde, cette infrastructure de nouvelle génération alimentera le réseau national de Cybernet. Le réseau connectera plus de 25 villes dans sa phase initiale et offrira plus de 50 Tbit/s de capacité longue distance.



Ce déploiement prendra en charge l'interconnexion des centres de données, les réseaux d'entreprise et d'opérateurs, ainsi que le service haut débit grand public de Cybernet, StormFiber.



' En améliorant notre réseau grâce à une technologie de pointe, nous sommes en mesure de répondre à l'évolution rapide des besoins de connectivité de nos clients et d'offrir une expérience utilisateur optimale. La solution 1830 GX constituera la base de services haute capacité reliant le Pakistan - et la région - à l'économie numérique mondiale ', a déclaré Maroof Ali Shahani, directeur de l'exploitation de Cybernet.



' Le déploiement de solutions optiques de pointe permet aux réseaux de non seulement suivre le rythme, mais aussi de conserver une longueur d'avance face à la demande croissante de bande passante ', a déclaré James Watt, vice-président senior et directeur général des réseaux optiques chez Nokia.





