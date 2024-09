Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: va développer la 5G au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Nokia a signé un nouvel accord majeur avec le groupe Viettel pour déployer des équipements 5G pour la première fois à l'échelle nationale au Vietnam.



Ce projet couvrira 22 provinces du pays et soutiendra la stratégie de Viettel visant à faire progresser l'infrastructure 5G et la transformation numérique. Le projet permettra également à Nokia de moderniser l'infrastructure 4G de Viettel. Le déploiement débutera cette année.



Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira pour la première fois au Vietnam des équipements de sa gamme 5G AirScale, couvrant 2 500 sites.



L'économie numérique du Vietnam devrait contribuer entre 20 et 30 % du PIB d'ici 2030.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Nokia a participé à la croissance du Vietnam au cours des trois dernières décennies, et cette initiative visant à améliorer la production technologique locale continue de renforcer notre lien avec le pays. Notre portefeuille AirScale offre une connectivité haut de gamme, une faible latence et une consommation d'énergie réduite, soutenant l'avenir numérique du Vietnam. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.