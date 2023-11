Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: va déployer un réseau au SC 2023 à Denver information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 16:19









(CercleFinance.com) - Nokia va déployer des liaisons 800GE en direct au SC 2023 à Denver. Ce déploiement est réalisé dans le cadre de sa participation à la conférence SC 2023 du 12 au 17 novembre à Denver, Colorado.



Le groupe va réaliser le déploiement de son équipement de réseau IP et optique pour prendre en charge SCinet le réseau construit chaque année par des bénévoles de l'industrie pour soutenir la recherche, les technologies et les démonstrations du salon.



Le portefeuille de réseaux hautes performances de nouvelle génération de Nokia fait partie du réseau SCinet live, un réseau multifournisseur créé pour soutenir certains des projets de recherche scientifique les plus ambitieux au monde présentés au salon.



' Au cours du SC 2022, la capacité du réseau a atteint 5,01 Tbit/s et devrait atteindre 6,71 Tbit/s lors de l'événement 2023 - un exploit notable pour un réseau opérationnel depuis moins de deux semaines ' indique le groupe.





Valeurs associées NOKIA Tradegate 0.00% NOKIA Euronext Paris -0.64% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.40% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.48% NOKIA OTCBB -1.02%