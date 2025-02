Nokia: une technologie de son spatial dévoilée au MWC information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi travailler à une démonstration de sa technologie de son spatial 3D, qu'il entend présenter la semaine prochaine avec Vodafone à l'occasion du salon 'Mobile World Congress' (MWC) de Barcelone.



L'équipementier de télécommunications explique que ce procédé est basé sur le codec 'IVAS' (Immersive Voice and Audio Services), développé par 13 partenaires, censé permettre une 'immersion' dans la communication vocale.



Le groupe précise l'avoir conçu en collaboration avec RingCentral, un groupe américain spécialisé dans les solutions de communication, les réunions vidéo, la collaboration et les centres de contact dans le 'cloud'.



Le salon MWC 2025 doit se tenir à partir de lundi prochain et jusqu'au jeudi 6 mars.





