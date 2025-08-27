Nokia: une nouvelle solution radio 5G pour les opérateurs ferroviaires
27/08/2025
Ce lancement comprend la première radio 5G commerciale du secteur pour la bande 1900 MHz (n101), ainsi que la solution Core Enterprise Solution for Railways de Nokia, spécialement conçue pour accélérer la transformation numérique du secteur.
Au cours de la prochaine décennie, le FRMCS modernisera le système mondial 2G pour les communications mobiles ferroviaires (GSM-R) actuel et deviendra la norme mondiale de nouvelle génération conçue pour tous les chemins de fer.
' La transition numérique exige une connectivité haut débit et des capacités de données que les systèmes existants ne peuvent tout simplement pas offrir, ce qui crée un besoin urgent de modernisation pour les opérateurs ferroviaires du monde entier ', a déclaré Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.
' Nous proposons une plateforme technologique flexible et évolutive qui facilite la transition vers le FRMCS tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, la sécurité et l'expérience globale des voyageurs. '
