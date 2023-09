Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un réseau pour des écoles en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir installé, en collaboration avec Dongkuk Systems et Erum I&C, une solution LAN optique passive (POL), simple et économe en énergie, dans 100 écoles (allant de jardins d'enfants à des lycées) dans la région de Gyeonggi-do, en Corée du Sud.



Ce déploiement vise à améliorer l'infrastructure existante et à fournir un réseau à haute capacité pour soutenir l'apprentissage numérique, dans le cadre du programme Green Smart School du ministère coréen de l'Éducation.



Le réseau pourra être mis à niveau vers 10G et au-delà sans aucun câblage supplémentaire. Suite à cette mise en oeuvre réussie, le projet sera étendu à toute la région et à d'autres écoles à travers le pays.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.24% NOKIA Euronext Paris +0.26% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.23% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.76% NOKIA OTCBB -1.38%