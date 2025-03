Nokia: un réseau IP vert de haute capacité pour DFN information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été choisi par Deutsches Forschungsnetz (DFN), le réseau national allemand de recherche et d'éducation, pour accélérer la recherche scientifique en Allemagne grâce à un réseau IP vert de haute capacité.



'La solution de routeur IP de Nokia permettra à DFN d'accéder à une bande passante plus élevée, d'augmenter la capacité du réseau et de réduire la consommation d'énergie de son réseau jusqu'à 75%', précise l'équipementier de réseaux finlandais.



DFN pourra ainsi fournir un accès transparent aux ressources critiques et faciliter une collaboration plus rapide et plus efficace entre ses membres. L'accord comprend une gamme complète de services professionnels, de formation et de conseils techniques.





