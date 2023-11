Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: un projet 'Open RAN' pour le japonais NTT DoCoMo information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 11:56









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi que l'opérateur télécoms japonais NTT DoCoMo allait déployer ses équipements de réseau d'accès radio ouvert (Open RAN).



Le groupe finlandais précise que le déploiement de sa technologie 5G AirScale passera par l'installation de ses logiciels dédiés aux unités distribuées (Distributed Units, DU) et unités centralisées (Centralized Units, CU).



Ce matériel, doté de sa puce maison ReefShark, devrait permettre à DoCoMo de générer des économies opérationnelles en raison de son empreinte réduite et de sa moindre consommation d'énergie.



Nokia rappelle qu'il collaborer depuis longtemps avec NTT DoCoMo, auquel il avait précédemment fourni ses équipements 3G et 4G.



Un Open RAN est une architectures de réseau mobile qui permet aux fournisseurs de services d'utiliser des sous-composants de divers fournisseurs.





