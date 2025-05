Nokia: test de la 5G dans un exercice militaire en Norvège information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir participé à un test de la technologie 5G dans un scénario de défense lors de Joint Viking 2025, un exercice militaire qui s'est déroulé à Bardufoss, dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire arctique.



Joint Viking 2025 a impliqué plus de 10.000 soldats de divers pays membres de l'OTAN. Il visait à renforcer la coopération militaire, à soutenir la protection du flanc nord de l'OTAN et à tester la capacité de la Norvège à recevoir des renforts alliés.



Selon Nokia, sa technologie 5G 'a permis au personnel de terrain de plusieurs pays de disposer d'applications de défense avancées, améliorant ainsi la connaissance de la situation et facilitant une coopération sans faille entre les unités militaires'.





