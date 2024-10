Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: test de fibre en 50 Gbps réussi pour Centranet information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Centranet, fournisseur d'accès internet en Oklahoma, est la première entreprise à démontrer une connexion internet en fibre de 50 Gbps pour une nation amérindienne en Oklahoma.



Ce test commercial en direct, utilisant la solution en fibre Lightspan de Nokia, a permis de connecter la nation Sauk et Fox à l'une des vitesses internet résidentielles les plus rapides au monde, marquant 'un jalon significatif pour réduire la fracture numérique dans les communautés rurales et autochtones', assure Nokia.



Mark Klimek, vice-président du North American Business Center chez Nokia, a souligné l'importance de cette technologie pour assurer un accès équitable à internet, tandis que Randle Carter, chef de la nation Sauk et Fox, a mis en avant les bénéfices de ce projet pour sa communauté.





