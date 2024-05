Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: Telia Denmark mis à l''honneur par Umlaut information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que Telia Denmark, opérateur de téléphonie historique utilisant les services gérés de Nokia, a été reconnu comme n°1 au Danemark en termes de qualité de réseau perçue par les clients pour la seconde année consécutive par Umlaut, une société leader de conseil industriel, de recherche et d'analyse comparative appartenant à Accenture.



Nokia rappelle avoir travaillé 'en étroite collaboration' avec Telia Denmark pour mieux exploiter l'analyse des données.



La collaboration conjointe a inclus des activités d'optimisation au sein du programme ' E2E Best Quality Network ' de Telia, permettant à Telia Danemark de maximiser son utilisation des solutions Nokia, y compris les domaines de base que sont la radio et le transport.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.32% NOKIA Euronext Paris +1.06% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.98% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.12% NOKIA OTCBB +8.05%