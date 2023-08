Nokia: succès d'un essai sur la liaison montante 5G avec BT information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - BT et Nokia ont annoncé des performances de liaison montante 5G SA améliorées grâce à l'agrégation de deux porteuses de spectre, à l'occasion d'essais réalisés dans le spectre du réseau en direct.



L'agrégation des opérateurs est une technique importante permettant de garantir la fiabilité et les performances élevées à mesure que la demande et l'utilisation des données continuent d'augmenter.



La demande de vitesses de liaison montante plus rapides augmente dans un certain nombre de cas d'utilisation importants, existants et émergents, notamment la diffusion en direct et les appels vidéo.



L'agrégation de transporteurs 5G sur un réseau 5G SA, qui combine plusieurs bandes de transmission en une seule connexion, est une capacité clé pour fournir le service 5G hautes performances qu'attendent les clients. Chaque nouvel opérateur ajouté permet une capacité et une vitesse plus élevées directement sur les appareils des clients.