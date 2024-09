Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: solution DWDM choisie par IGC information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'International Gateway Company Limited (IGC) a choisi sa solution de transport optique de nouvelle génération pour moderniser son réseau DWDM existant, qui relie la région Est au Cambodge et la région Sud à la Malaisie.



Le réseau modernisé sera capable de transmettre 400G par longueur d'onde, ce qui permettra à IGC de gérer plus efficacement la demande de trafic en plein essor tout en assurant une connectivité de centre de données supérieure pour ses clients.



Fondé sur son dernier chipset PSE (Photonic Service Engine), la solution DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) de Nokia permettra à IGC d'améliorer son efficacité énergétique tout en augmentant la capacité et la disponibilité du réseau.





