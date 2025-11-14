Nokia signe un partenariat avec Surge en Indonésie
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:26
Cet accord permettra d'améliorer la connectivité internet du pays grâce au déploiement d'un réseau 5G FWA dans des provinces telles que Java, la Papouasie et les Moluques. Le déploiement débutera en décembre 2025.
Nokia soutiendra Surge dans ses efforts pour déployer un réseau 5G FWA à grande échelle basé sur la bande de fréquences n50 afin d'offrir à ses clients un accès haut débit à faible latence, en s'appuyant sur l'infrastructure FTTx, IP et optique existante de Nokia.
Nokia a développé pour Surge une solution RAN et CPE personnalisée, spécifiquement adaptée aux cas d'usage FWA, permettant un accès haut débit à faible latence, notamment dans les zones où la connectivité fibre est limitée.
Mark Atkinson, responsable des réseaux d'accès radio chez Nokia, a déclaré : ' Ce nouveau partenariat majeur nous permettra de collaborer afin d'offrir une connectivité optimale et d'accélérer la numérisation de la société indonésienne. Nous avons créé une solution unique, combinant nos technologies de pointe, qui répond directement aux besoins spécifiques de Surge dans le cadre du déploiement de la connectivité 5G à travers le pays. '
