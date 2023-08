Nokia: signe un partenariat avec NTT en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir conclu un partenariat avec NTT pour mettre des solutions de réseau sans fil privé à la disposition de plus de 3,2 millions d'entreprises en Thaïlande.



' Déployées dans plusieurs parcs d'affaires d'entreprise à travers la Thaïlande, les solutions sans fil privées Nokia 5G révolutionneront les applications dans des secteurs vitaux pour l'économie du pays, notamment la fabrication, l'exploitation minière, la santé et l'éducation ' indique le groupe.



Les réseaux sans fil privés sont conçus pour connecter des appareils dans des environnements industriels éloignés ou difficiles, c'est-à-dire des zones mal desservies par le Wi-Fi.



Sutas Kongdumrongkiat, président-directeur général de NTT en Thaïlande a déclaré : ' Cette initiative conjointe permettra à l'industrie thaïlandaise d'accéder aux technologies et applications 5G les plus avancées, permettant des solutions d'automatisation, de robotique et de transformation numérique qui stimulent la productivité et l'efficacité, et assurent la sécurité des travailleurs.



Ajay Sharma, responsable de la Thaïlande et du Cambodge chez Nokia, a déclaré : ' La transformation numérique est de plus en plus considérée par l'industrie comme un moyen d'atteindre les objectifs de croissance et de développement durable. Cet accord, qui couvre le sans-fil, les logiciels et l'infrastructure de Nokia, est conçu pour accélérer la mise en oeuvre et l'adoption des applications et des cas d'utilisation de l'industrie 4.0 dans les entreprises thaïlandaises '.