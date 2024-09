Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: signe un contrat avec Spark en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir été sélectionné par Spark New Zealand (Spark) pour étendre son programme 4G et 5G existant dans les villes de Nouvelle-Zélande.



Spark a choisi Nokia comme partenaire privilégié pour son réseau d'accès radio 5G afin de rationaliser ses opérations et de consolider son RAN. Cette décision stratégique simplifiera les opérations du réseau tout en offrant le réseau 5G le plus performant de Nouvelle-Zélande.



Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira des équipements issus de son portefeuille complet 5G AirScale, qui comprend des têtes radio à bande de base, des têtes radio distantes et des radios MIMO massives, offrant une capacité, une couverture et une connectivité 5G de pointe.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Grâce à nos solutions technologiques de pointe, nous sommes convaincus que Spark atteindra ses objectifs d'amélioration de l'efficacité du réseau, d'amélioration de la qualité de service et de fourniture d'une expérience fluide à ses clients. '





