Nokia: signe un contrat avec O2 République tchèque information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - Nokia indique ce matin avoir signé un contrat avec O2 République tchèque. L'opérateur va déployer le logiciel Nokia 5G Standalone (SA) Core. Ce déploiement permettra au plus grand opérateur du pays d'offrir des services 5G avancés. O2 République tchèque est le premier opérateur du pays à déployer la 5G SA. Ce déploiement renforce le réseau d'O2 République tchèque avec une fiabilité, une sécurité et une efficacité énergétique accrues pour une meilleure autonomie des batteries mobiles, et une automatisation quasi-zéro intervention pour la gestion des charges de travail, indique le groupe. 'Ce déploiement permet à l'infrastructure et aux applications du réseau central d'O2 Czech Republic d'être entièrement natives du cloud et offre une expérience réseau plus avancée, sécurisée et fiable à ses abonnés », a déclaré Erez Sverdlov, vice-président, responsable du marché des services cloud et réseau pour l'Europe, Nokia .

