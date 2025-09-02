Nokia signe un contrat avec Extreme Broadband en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 09:57









(Zonebourse.com) - Nokia a annoncé la signature d'un contrat avec Extreme Broadband (EBB) pour la mise à niveau des centres de données d'intelligence artificielle (IA) d'Open DC.



Dans le cadre de ce contrat, la solution réseau IP de Nokia sera utilisée par EBB pour interconnecter six centres de données IA, répartis entre CJ1 Cyberjaya, JB1 Menara MSC Cyberport et JB2 Menara Ansar à Johor Bahru, PE1 Menara Suntech et PE2 Bayan Lepas Industrial Park à Penang, ainsi que le futur D8-1 à Kedah.



'Ce déploiement garantit un réseau plus fiable, plus sécurisé et plus performant' indique le groupe.



Nokia a également conclu un protocole d'accord avec EBB pour collaborer dans les domaines des solutions pour centres de données et des réseaux quantiques sécurisés (QSN).



' Nos solutions IP éprouvées sur le terrain permettent aux opérateurs de centres de données d'atteindre une fiabilité et une évolutivité inégalées tout en répondant efficacement à l'évolution des besoins ', a déclaré Kent Wong, vice-président et responsable des réseaux IP pour l'Asie-Pacifique chez Nokia.





