Nokia: signe un contrat avec Com4 pour ses services IoT information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Com4 a choisi Nokia 5G Standalone Core pour alimenter ses services IoT mondiaux avec une architecture IoT.



Com4, qui fait partie du groupe Wireless Logic, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité IoT (l'internet des objets).



'Cet accord permet à Com4 de fournir des services IoT sécurisés et évolutifs à l'échelle mondiale et de répondre à la demande croissante de connectivité à faible latence et à large bande passante' explique le groupe.



Com4 dessert un large éventail d'industries, notamment l'énergie, les transports, la santé et la sécurité, où une connectivité sécurisée et fiable est essentielle.



' Le coeur 5G de Nokia offre des capacités solides et rentables adaptées à l'IoT, qu'il s'agisse de nouvelles capacités pour permettre l'itinérance mondiale des appareils IoT ou l'intégration de millions d'appareils. Ces fonctionnalités aident les fournisseurs comme Com4 à façonner et à faire évoluer leurs services avec une plus grande précision et moins de complexité ', a déclaré Erez Sverdlov, vice-président du marché des services cloud et réseau pour l'Europe chez Nokia.





