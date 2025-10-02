 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 056,10
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia signe un accord mondial avec Hewlett Packard Enterprise
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 11:20

Nokia annonce la signature d'un accord mondial avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour acquérir sous licence des actifs technologiques destinés à renforcer ses solutions d'automatisation des réseaux mobiles.

Ces technologies, issues du contrôleur intelligent de réseau d'accès radio (RIC) de HPE, seront intégrées à la plateforme MantaRay SMO, dédiée à l'orchestration et à l'automatisation par intelligence artificielle.

L'accord prévoit également le transfert de l'équipe de développement concernée vers Nokia Mobile Networks à compter du 1er octobre 2025.

Selon Tommi Uitto, président de Mobile Networks, ce partenariat permettra à Nokia d'améliorer ses capacités en matière d'automatisation et d'orchestration multi-fournisseurs, tout en accompagnant la transition des opérateurs du 5G vers le 6G.


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des objets entreposés à l'intérieur d'un abri antibombes à Vilnius, le 21 août 2025 ( AFP / Petras Malukas )
    Par crainte de la guerre, la Lituanie se met à construire des abris antibombes
    information fournie par AFP 02.10.2025 12:27 

    Des intrusions récentes de drones en Lituanie et chez ses voisins ont suscité des craintes d'une attaque russe à grande échelle, incitant ce pays balte à encourager la construction d'abris antibombes. Tout le monde n'a pas encore répondu à l'appel, mais Vidas Magnavicius ... Lire la suite

  • 55ème Salon de l'Aéronautique et de l'Espace à l'aéroport du Bourget près de Paris
    Dassault Aviation: Commande de la DGA pour cinq Falcon 2000 Albatros
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:23 

    Dassault Aviation a annoncé jeudi que la Direction générale de l’armement (DGA) avait notifié, le 26 septembre dernier, la commande de cinq Falcon 2000 Albatros dans le cadre du programme d'Avions de Surveillance et d’Intervention Maritimes (AVSIMAR). "Plusieurs ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.10.2025 12:10 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq. *

  • stellantis (Crédit: / stellantis)
    Stellantis, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 2 octobre 2025
    information fournie par AOF 02.10.2025 12:10 

    (AOF) - Stellantis (+6,81%, à 8,689 euros) Stellantis est particulièrement entouré en bourse au lendemain d'un gain de déjà 3,35%. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank