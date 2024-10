Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: signe un accord de recherche avec Vale information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa branche de recherche, Nokia Bell Labs, a signé un accord de recherche avec Vale, une entreprise minière mondiale basée au Brésil, pour mettre en oeuvre un service de réseau de surveillance cognitive.



Cet accord s'appuie sur une relation déjà existante entre les deux partenaires autour de la mine de fer autonome de Carajás, la plus grande mine à ciel ouvert de fer au monde, où la technologie permet de créer des réseaux capables de détecter et d'agir de manière proactive pour assurer une communication essentielle dans des environnements à risque.



Le partenariat vise à créer un jumeau numérique holistique pour des opérations connectées dans la mine, en utilisant des données provenant des systèmes de production minière.



' Cette collaboration entre Nokia Bell Labs et Vale est la prochaine étape pour rendre l'industrie minière plus sûre et plus productive. Ensemble, nous allons révolutionner la conception et le contrôle des réseaux - et des mines', a commenté Lelio Di Martino, directeur général de la Cognitive Digital Mine Venture chez Nokia.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.