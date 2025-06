Nokia: signe un accord avec Vodafone Qatar information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 08:03









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé la signature d'un accord majeur avec Vodafone Qatar pour mener une modernisation de son réseau à l'échelle nationale.



'Cet accord permettra à l'opérateur de fournir des services 5G plus rapides, plus sûrs et hautement adaptables aux consommateurs et aux entreprises à travers le pays' indique le groupe.



Vodafone Qatar s'appuiera sur la technologie de bout en bout de Nokia pour augmenter la capacité du réseau et réduire la latence tout en accélérant la mise sur le marché avec de nouvelles capacités et en introduisant une plus grande agilité grâce à l'automatisation et à des mesures de sécurité renforcées.



' Grâce à une évolutivité plus flexible, à la fiabilité accrue et à l'automatisation quasi-nulle intervention offerte par nos solutions coeur de réseau et haut débit avancées, Nokia offrira une plus grande agilité réseau et des offres de services plus complètes, et fournira à notre partenaire tous les outils nécessaires pour gérer plus efficacement et valoriser ses actifs réseau ', a déclaré Raghav Sahgal, président des services cloud et réseau de Nokia.





