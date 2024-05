Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: signature d'un accord avec Turkcell, en Turquie information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord avec Turkcell visant à permettre de nouveaux cas d'utilisation créés par des développeurs pour les clients grand public, les entreprises et les clients industriels en Turquie.



Ce partenariat vise à exploiter les fonctionnalités des réseaux 5G et à créer un écosystème plus vaste pour générer de nouvelles opportunités commerciales.



Grâce à la plateforme 'Network as Code' de Nokia, les développeurs pourront utiliser des API (interfaces de programmation d'applications) et des SDK (kits de développement logiciel) pour créer de nouvelles applications.



' Nous sommes ravis de franchir cette étape avec Nokia pour collaborer et permettre aux développeurs de disposer des capacités réseau dont ils ont besoin pour créer de nouvelles applications pour leurs clients', a commenté Elif Yenihan Kaya, directrice des capacités réseau chez Turkcell.





