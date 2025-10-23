Nokia se fait une petite place dans l'IA et surprend le marché
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 10:02
Le Finlandais a profité de la forte croissance de sa division Optical Networks (+19% à taux de change constant). Les clients IA et cloud représentent désormais 6% du chiffre d'affaires global et 14% des ventes de Network Infrastructure. Le PDG Justin Hotard se montre optimiste : 'La demande pour l'IA et les data centers reste robuste, et continue même d'accélérer.'
Nokia vise désormais un bénéfice d'exploitation annuel entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, contre un maximum de 2,1 milliards précédemment.
'Ces résultats démontrent de plus en plus que Nokia est en train de devenir un bénéficiaire des investissements dans les centres de données d'IA', souligne Janardan Menon, en charge du dossier chez Jefferies.
A lire aussi
-
Mobiliser les avoirs russes pour l'Ukraine ? En première ligne, la Belgique veut une "mutualisation complète du risque" sous peine de bloquer la mesure
La Commission européenne a notamment proposé un "prêt de réparation", consistant à financer Kiev en s'appuyant sur les avoirs de la banque centrale russe gelés depuis l'invasion de l'Ukraine, sans les confisquer. "Je veux une mutualisation complète du risque". ... Lire la suite
-
Tesla chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 23 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O chutent de 3 % à 425,87 $ en pré-marché après ... Lire la suite
-
par Marie Mannes Volvo Cars s'envole jeudi à la Bourse de Stockholm alors que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence ... Lire la suite
-
Sodexo a annoncé jeudi prévoir un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de difficultés dans ses activités aux États-Unis, provoquant une chute de son cours de Bourse. Le groupe de restauration collective table sur une progression ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer