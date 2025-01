Nokia: retenu par le London Internet Exchange information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été sélectionné par le London Internet Exchange (LINX), l'échangeur britannique où s'interconnectent plus de 850 acteurs de l'Internet, dans le cadre d'un projet de protection contre les attaques par déni de service (DDoS).



Dans un communiqué, l'équipementier de réseaux finlandais indique qu'il va fournir au système d'interconnexion sa solution 'Nokia Deepfield' afin de lui permettre de faire face aux nouvelles menaces de type DDoS.



Cette forme de cyber-malveillance vise à rendre un serveur inaccessible via l'envoi de multiples requêtes jusqu''à le saturer ou via l'exploitation de failles de sécurité afin de provoquer une panne ou un dysfonctionnement du service.



D'après une récente étude publiée par Nokia, certains opérateurs de réseau doivent désormais enregistrer une centaine d'attaques DDoS par jour, contre une ou deux il y a quelques années, la plupart étant conduites par des 'bots', des logiciels robots qui se comportent comme des utilisateurs humains.





